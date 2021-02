Blue Miljø modtog flere tons ulovligt slam, som de i første omgang opbevarede udendørs men senere flyttede ind i nogle haller. Det laver dog ikke om på, at firmaet ikke har haft de nødvendige tilladelser til at opbevare og håndtere slammen fra septiktanke ifølge Næstved Kommune. Foto: Næstved Kommune

Miljøfirma meldt til politiet: Tog imod forurenet slam uden tilladelse

Da Næstved Kommune i 2016 gav miljøfirmaet Blue Miljø lov til at opbevare og oprense slam, var der næppe nogen, der kunne forudse, at det tre år senere ville ende i en politianmeldelse. Firmaet, der i første omgang hed Blue Alert, men som senere skiftede navn til Blue Miljø, fik lov til at opbevare 20.000 tons ikke-farligt affald i form af slam fra regnvandsbassiner på virksomhedens adresse, Sandvedvej i Flemstofte ved Fuglebjerg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her