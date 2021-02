Blue Miljø er langt fra det eneste firma, Finn Rosenkranz har haft med at gøre. Siden 1975 er det blevet til over 30 firmaet. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Miljødirektør med et stort antal konkurser bag sig

Næstved - 02. februar 2021 kl. 17:01 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Da miljøfirmaet Blue Miljø første gang kontaktede Næstved Kommune i 2015 for at høre, hvordan de kunne få en miljøgodkendelse, var det ikke første gang, at personerne bag havde med egen virksomhed at gøre - tværtimod.

Direktøren for firmaet, der fik adresse i Flemstofte, hedder Finn Rosenkranz. Siden 1975 har han optrådt i over 30 firmaer, hvor hans rolle enten er eller har været direktør, ejer, stifter, bestyrelsesmedlem eller noget femte.

En del konkurser Det er dog ikke alle firmaerne, der har haft lige meget vind i sejlene gennem årene. Således er der kun to ud af de over 30 firmaer, der på nuværende tidspunkt ikke er under konkurs, opløst efter konkurs, tvangsopløste eller blot lukket ned.

Ved en gennemgang af firmaerne er det tydeligt, at miljøområdet ikke er den eneste branche, Finn Rosenkranz har haft med at gøre. Således har han både været involveret i firmaer, der fremstiller slibemidler, ejendomsselskaber, firmaer i restaurationsbranchen, investeringsfirmaer og vognmandsvirksomheder.

Sjællandske har kontaktet Finn Rosenkranz for at få en kommentar. Han har dog ikke ønsket at besvare henvendelserne.

Fakta Firmaet i Flemstofte har haft mange navne - dels på grund af konkrete navneskifte, men også fordi driften flere gange har skiftet mellem forskellige firmaer.



Alle dog med Finn Rosenkranz ved roret. Til at starte med hed det Blue Alert. Derefter blev det til Blue Miljø, Blue F.F. og Fuglebjerg Miljø.



Både Blue Alert, Blue Miljø og Fuglebjerg Miljø er gået konkurs, mens Blue F.F. er under konkurs.



