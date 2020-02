Der er i forvejen middelalderfestivaler i blandt andet Horsens, Ringsted og Kalundborg, men i Næstved vil man gå et spadestik dybere: - Vi vil tilbyde mere end gøgl med ridderturnering, markedsplads og falkonerer. Vi vil for eksempel tilbyde guidede ture med efterfølgende middag på en herregård eller et gammelt rådhus, har projektleder Pia Hegner tidligere forklaret. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Middelalderfestival har navn og bestyrelse på plads

Næstved - 26. februar 2020 kl. 06:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oktober afsatte byrådet halvanden million kroner til at realisere Klaus Eusebius Jakobsen (R) og Tina Højlund Pedersens (S) idé om en middelalderfestival i Næstved. I januar blev den tidligere Skills-ansvarlige Pia Hegner ansat som projektleder, og nu er man så kommet endnu et skridt videre i processen.

Der har således været afholdt stiftende generalforsamling i foreningen »Historiske Festivaler i Næstved«, hvor viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen er valgt som formand, mens næstformand bliver Martin Bender, direktør for Destination SydkystDanmark (tidligere kendt som VISM, Visit Sydsjælland og Møn, red.). Vibeke Tejlmand, der er turismeservicechef samme sted, bliver forenings kasserer, mens sidste medlem i den foreløbig fire personer store bestyrelse naturligvis er Tina Højlund Pedersen.

I samme moment har man også fået et navn på plads for festivalen, som gerne skulle indikere, at man i fremtiden ikke vil begrænse sig alene til middelalderen som omdrejningspunkt. I bedste Ken Follett-stil er navnet blevet "Næstveds Søjler - tilbage til fortiden".

Målet for bestyrelsen er, at festivalen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på aktiviteter i Næstved by og med arrangementer i resten af kommunen. Man arbejder i øjeblikket ud fra, at første udgave skal finde sted i den sidste weekend af august 2021 - og formentlig med en varighed på to eller tre dage.

Festivalen vil blive inddelt i forskellige »indholdssøjler«. Kategorierne hedder i øjeblikket »Magt og Krig«, »Arkitektur«, »Gastronomi«, »Musik«, »Scenekunst & Bildende kunst« samt »Gadeliv«. Håbet er at ramme flere forskellige målgrupper, så der både er noget for børnefamilier, for historieelskere og for de, der vil prøve gastronomi med et anderledes strejf.

- Vi vil med eventen gøre næstvederne bevidste om byens og kommunens særegne historiske betydning, men især give alle en stor og farverig oplevelse, siger Klaus Eusebius Jakobsen.

Næstved Kommune vil selv stå for en række af festivalens arrangementer, men det er også nødvendigt, at foreninger og forretninger ligeledes byder ind. Det bliver projektleder Pia Hegners næste opgave at sikre dette, når skabelonen for »Næstveds Søjler - tilbage til fortiden« er helt på plads.

