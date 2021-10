Se billedserie Trods dårligt vejr var middelalderfestivalen velbesøgt i år, og særligt ?Slaget ved Næstved 1259? var populært. Den del er derfor også med næste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Middelalderen vender tilbage: Festival fortsætter i fem år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Middelalderen vender tilbage: Festival fortsætter i fem år

Næstved - 11. oktober 2021 kl. 04:49 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Middelalderentusiaster kan allerede nu begynde at glæde sig til 17. og 18. juni næste år. Her vender festivalen "Næstveds Søjler" nemlig tilbage, og den kommer til at blive en fast, årlig begivenhed i juni måned som minimum frem til 2025.

- Og forhåbentlig længere end det. Håbet er, at festivalen kan blive et fyrtårn for Næstved, fortæller Klaus Eusebius Jakobsen (R), hovedbagmand, viceborgmester og formand for foreningen Historiske festivaler i Næstved.

- Vi er sikret et pænt bidrag fra kommunen på en million kroner om året. Derudover skal jeg ud og søge om fondsmidler. I år fik vi 350.000 kroner fra fem-seks fonde, og det er jeg meget godt tilfreds med, tilføjer han.

Mere børnevenligt Man er netop blevet færdige med at evaluere årets middelalderfestival, der fandt sted den sidste weekend i august. På den baggrund arbejder man videre på en række områder, hvor "Næstveds Søjler" kan blive forbedret og justeret, herunder altså tidspunktet for afholdelsen.

- Det var halvdårligt vejr i år, så det skulle gerne være bedre i juni. Samtidig er der meget trængsel i august med andre festivaler, så vi gør det også for at få lidt mere luft og også mere lys, fordi det er længere lyst på det tidspunkt af året, forklarer Klaus Eusebius Jakobsen.

Derudover har man også erkendt, at der skal være mere på programmet for børnefamilierne.

- Dem vil vi fokusere mere på næste år. Der skal være mad, de mindste også kan lide, og flere arrangementer for dem, så de også synes, det er sjovt at komme. I 2022 vil vi starte allerede fredag formiddag og invitere alle kommunens skolebørn til et specielt arrangement for dem, afslører Klaus Eusebius Jakobsen.

Fungerede forrygende Han er netop nu ved at lægge sidste hånd på årets regnskab, og det ser ud til, at middelalderfestivalen genererer et overskud på omkring 100.000 kroner.

- De penge kan vi tage med over til næste års festival, der også bliver billigere at afholde. I år har vi indkøbt en række ting såsom telte, rækværk og sand og grus til pladsen, og dem har vi så klar til næste år, siger Klaus Eusebius Jakobsen, der er "meget, meget tilfreds" med årets afvikling.

- Det fungerede forrygende godt at omdanne parkeringspladsen ved Bredstræde til ridderspil. Det er, som om den er skabt til det. Der var 7-800 mennesker til ridderspillet, som blev afholdt tre gange, så det kommer også til at være på programmet næste år. Resten arbejder jeg videre med, og jeg glæder mig til at kunne præsentere hele programmet.

"Næstved Søjler" er netop blevet nomineret til "Byens Bedste Event" af Næstved Cityforening.