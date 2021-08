Se billedserie Skuespiller Pernille Stockfleth giver den fuld lut som kromutter og skjald i stykket »Hvad Skjalde Beretter«. Fotos: Kristina Herlev Wulff

Middelalderen er nutidens spejl

Næstved - 25. august 2021 kl. 16:32 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

- De tre tog en dyst på historier om tro, tingludi tangludi lustelilej, gjalder skuespiller Pernille Stockfleth.

Publikum og de tre skuespillere klapper i takt, mens det blå mundbind ved teltpløkken danner en skarp kontrast til de tre skjaldes beretninger fra den mørke middelalder. Og dog.

- Forestillingen handler om nogle af de ting, som i virkeligheden var sat lidt på spidsen i middelalderen. Men som også er sat lidt på spidsen i dag. For eksempel hvordan vi forholder os til sygdom. Forholdet mellem køn. Og forholdet mellem rig og fattig, fortæller Steffen Sommerstedt.

Han er leder af Teatret Aspendos, der står for forestillingen »Hvad Skjalde Beretter«, hvor han også spiller væbner og skjald.

Det er truppen, der har skrevet stykket sammen.

- Rammen var lidt en idé, jeg havde, om at bruge middelalderen som et spejl for i dag. Det var det, der var min første intention med forestillingen. Og så har vi udviklet forestillingen sammen, fortæller Steffen Sommerstedt.

Steffen Sommerstedt har skrevet stykket sammen med resten af truppen.

Metoo dengang og nu Onsdag og torsdag bliver stykket opført for inviterede skoler, for det henvender sig i første omgang til unge og voksne. Formålet er nemlig, at vi skal reflektere over vores nutid, når vi ser den gennem middelalderen.

- Jeg tror, at det kan være en måde at se på sig selv og vores verden lidt på afstand. Og nogle gange ser man tingene lidt tydeligere, hvis man ser dem lidt på afstand, forklarer Steffen Sommerstedt og understreger, at man skam også sagtens kan tage børn med ind at se stykket.

De tre skjalde i forestillingen mødes til en dyst på historier i teltet bag Boderne.

- De mødes også under nogle forudsætninger, som kan minde om dem, vi er i lige nu. Nemlig at pesten er overstået, og nu må man mødes igen. Og det diskuterer de også lidt undervejs i historien. Hvor virkelig pesten egentlig var, fortæller Troels Ejsing, der spiller bartskærer og skjald.

- Der kommer faktisk også et indslag om metoo. På en lidt overraskende måde, men det er med en lille kommentar her også, lyder det fra stykkets kromutter og skjald, Pernille Stockfleth.

Og det lyder jo ret genkendeligt her i 2021.

- Det er sådan nogle problematikker, som vi også beskæftiger os med hele tiden her i vores tid. Og hvor vi sikkert bilder os ind, at vi er nået meget længere end dengang i den sorte middelalder. Og det kan man så reflektere lidt over, når man kigger på nutiden med middelalderen som spejl, forklarer Steffen Sommerstedt.

Troels Ejsing spiller bartskærer - datidens barber - og skjald

Tag i skærsilden Onsdag blev der taget forskud på festival-glæderne under »Næstveds Søjler« med flere arrangementer - og fra torsdag går det for alvor løs de næste tre dage.

Her kan du blandt andet opleve ædle riddere dyste mod hinanden i Slaget ved Næstved, du kan prøve at hjælpe stakkels sjæle, der er fanget i skærsilden, videre i Escape Room og nyde et væld af koncerter.

For bare at nævne nogle af de mange arrangementer, festivalen byder på fra torsdag til lørdag. Du kan selv dykke ned i programmet her.

Stykket bliver opført for alle både fredag og lørdag

Et karsk skuespil Teatret Aspendos' forestilling bliver opført for alle både fredag og lørdag.

Det koster to middelaldermønter - kaldet »witten« - at se stykket, og det svarer til 40 nutidskroner.

Og det er en investering, der kan anbefales, mener Steffen Sommerstedt.

Ellers bliver det nemlig ikke rigtig middelalder.

- For at få alle facetterne med i sådan en middelalderfestival, så skal man også have en god fortælling, påpeger han, før Pernille Stockfleth bryder ind:

- Og så er det altså også bare festligt, folkeligt og fornøjeligt. Det er et karsk skuespil, hvor det går derudad over stok og sten.

