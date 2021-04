Microsofts direktør: Fleksibilitet er kommet for at blive

Se billedserie Microsofts administrerende direktør i Danmark og Island Nana Bule var netværkets første oplægsholder og kom med mange interessante input om moderne ledelse og pandemiens indflydelse.

Næstved - 23. april 2021 kl. 07:12 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Tingene bliver ikke de samme igen. Coronapandemien har ændret ved den måde vi arbejder på, og for manges vedkommende også på andre prioriteringer i livet.

- Det seneste år har vendt op og ned på mange ting, og fleksibilitet er kommet for at blive, fastslår Nana Bule, Microsofts administrerende direktør for Danmark og Island, da hun onsdag morgen fik æren af at være den første oplægsholder i det nye netværk Din Inspiration Women i KenMays lokaler på Enø Kystvej.

I 2019 havde 17 procent af de danske virksomheder en politik for hjemmearbejde, ved udgangen af 2020 var det oppe på 86 procent, og hjemmearbejde er i dag blevet en helt narturlig ting for rigtig mange mennesker. Så det gælder om at få hybriden med en blanding af fysisk fremmøde og hjemmearbejde til at fungere optimalt.

Forandring fryder Pandemien har fået rigtig mange til at filosofere en ekstra gang over tilværelsen. Nana Bule refererede til en nyere undersøgelse, som viser, at 46 procent af alle mennesker overvejer en større forandring i deres liv eller karriere.

- Det kan være svært for en leder at navigere i men er fantastisk for menneskerne rent personligt, siger den 42-årige CEO, som også oplever, at de yngre i rigtig høj grad sætter pris på fleksibiliteten.

- Mange unge er også fremme i skoene men mangler af og til noget tålmodighed, konstaterer hun. Artiklen fortsætter under billedet.

Første og anden runde Nana Bule beskriver sig selv som en meget tilstedeværende leder, som har haft det svært med, at hun under pandemien ikke har kunne gå rundt på gangene og opfange, hvis noget fnidder var under opsejling.

Det kan være sværere at fange, når man kun mødes virtuelt, men dialog er altid vejen frem, når der popper noget op. Generelt har erfaringen været, at folk var meget entusiastiske under første nedlukning men at mange nu er ramt af træthedsfornemmelse.

- Jeg har prioriteret, at de yngste medarbejdere har fået lov at komme på kontoret, som de første, da de er meget udsatte under nedlukningen, i og med de ofte bor alene og prioriterer arbejdet meget højt, siger Microsoftdirektøren.

Motivationen I det hele taget er der i dag meget stor kulturforskel mellem de yngre og de ældre medarbejdere. Her er en idé til efterfølgelse at sige til nyansatte, at når nu de ser virksomheden med friske øjne her de første måneder, at de så kommer og siger det, hvis de finder ting i virksomheden interessant, anderledes eller dumt.

- Det er en stor hjælp for en leder at få sådan en feedback, siger hun, der også beskriver sig selv som en autentisk leder, der er sig selv og slipper lidt af skjoldet.

- Medarbejdernes motivation ligger i at have en leder, de vil følge, en leder der er et rigtigt menneske, pointerer hun.

