Mias 2020: Corona er ikke kun skidt

Her på avisen har arbejdsgangen i 2020 været noget anderledes end normalt - som i så mange andre steder i samfundet - hvor flere har arbejdet hjemmefra for at mindske smitten.

Ikke alt ved corona er skidt. Jeg har de seneste måneder haft mere kvalitetstid med min allernærmeste familie. I dagene op til jul havde jeg fornøjelsen af at have selskab af min 7-årige datter på kontoret.

Vi er efterhånden alle sammen godt corona-trætte, men der er lys forude. Vaccinen har givet håb og tændt et lys i mørket. Forhåbentlig viser vaccinen sig at være så effektiv, at der i 2021 bliver mindre fokus på afstand og håndsprit, og at vi alle igen kan være tætte sammen, kramme, rejse og opleve verden, som vi kunne før Covid-19.