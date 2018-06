Mette prøvede ballet som 10-årig - nu vil hun have hele Danmark med

I dag er hun danser på nedsat blus. Det er dog ikke hendes egne danseevner, der danner rammen for mødet med Sjællandske. Mette Bødtcher er nemlig projektchef for Det Kongelige Teaters Balletfestival, som begynder med en gadefest i dag og fortsætter frem til den 9. juni.

Det lå ellers ikke i kortene, at Mette Bødtcher skulle være balletdanser. Hun elskede godt nok at danse, men der var ikke noget ballet i hjemmet, hvor moren arbejdede som socialrådgiver, mens faren var major.

At ballet kun er for en bestemt type mennesker, er en fordom, Mette Bødtcher gerne vil have rykket ved. Hun mener, at ballet er for alle.