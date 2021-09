Mette og Thomas går til stålet

De to hovedpersoner fortæller: - Sammen har vi skrevet stand-up showet med udgangspunkt i den politiske satire. Det er vigtigt med humoren som en vagthund, når systemerne bliver for vanetænkende eller for formynderiske. Stand up fænomenet er bedst, når genren udfordrer normerne med reflekteret comedy, der spejler og tolker tiden. Vi kan godt blive enige om kun at være pæne, flinke og velfriserede i vores snak med hinanden, men så svigter vi alle dem, der med livet som indsats sørgede for at implementere retten til det frie ord. Mød op hvis du tør. Det koster 50 kr. i døren.