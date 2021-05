Mette Pans ejer er lykkelig: Jeg stemmer på dem allesammen

Se billedserie Flemming Schou overvejer at sætte kryds ud for samtlige byrådsmedlemmer til november. Foto: Jan Jensen

Næstved - 28. maj 2021 kl. 08:58 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Jeg er så glad, at jeg vil sætte krydset ud for samtlige byrådsmedlemmer til november.

Direktør i Næstved Sten & Grus, Flemming Schou, er lettet og lykkelig. Med udflytningen af erhvervshavnen til Stenbæksholm er fremtiden sikret for firmaet, der årligt graver 600.000 ton grus ud af grusgrave og op af havbunden, hvor Mette Pan trofast tøffer ud af Kanalen tre gange i døgnet.

- Et enigt byråd har sagt ja til fortsat havnedrift. Det bliver godt. Rigtig godt. Nu får vi mulighed for at udvikle vores forretning, fortæller Flemming Schou.

Næstved Sten & Grus leverer råvarer til betonindustrien og her stilles der stadig større krav om efterbehandling af råstofferne. Det får firmaet mulighed for med den nye havneplacering - og dermed kan aktiviteterne udvides, da hele Sjælland efterspørger råvarer til byggebranchen.

- Vi kan ikke blive ved med at hive grus ud af grusgravene, så vi går efter import af skærver og granit. Det får vi mulighed for med den nye havn, siger Flemming Schou.

Et enigt byråd har også forsynet den nye havn med et lille svajebassin, der passer perfekt til den 58 år gamle dame Mette Pan, hvor tre mand bor og arbejder på skibet. Placeringen syd for Svingbroen bliver også en gevinst for bilisterne, pointerer Flemming Schou.

- Svingbroen åbner seks gange i døgnet for Mette Pan. Det slipper vi for med den nye placering. Det tror jeg bilisterne på Vestre Ringvej vil blive glade for, siger Flemming Schou.

Næstved Sten & Grus blev grundlagt i 1998. Kunderne er primært betonindustrien, som tegner sig for 60 procent af den årlige produktion. De sidste 40 procent bliver solgt til entreprenører som har opgaver i og omkring Næstved.