Se billedserie Københavnske Rot Away spiller hardcore metal, og det gjorde de fire gutter i den grad i Gl. Ridehus lørdag aften.

Send til din ven. X Artiklen: Metalfest smadrer Gl. Ridehus - uden noget går i stykker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Metalfest smadrer Gl. Ridehus - uden noget går i stykker

Næstved - 01. september 2021 kl. 15:00 Af Tekst og foto: Robert Andersen Kontakt redaktionen

Stagedive stagedive, motherfucker.

Læs også: Bilbrand ved loppemarked

Forsanger for det københavnske hardcore metalband Rot Away Jonathan Albrechtsen brøler ud over Gl. Ridehus i Næstved.

Nu skal den have fuldsmadder, mener han og suser rundt på scenen, mens han snerrer og vrænger. Artiklen fortsætter under billedet.

Københavnske Demolizer har netop udsendt albummet Thrashmageddon. Fredag spillede de på Næstved Metalfest. Foto: Robert Andersen

Trommeslager Andreas Albrechtsen har lige tæsket så hårdt på sin lilletromme, at skindet flækkede, og efter en lille pause, skal stemningen op igen. Hår, spyt og ølsjatter pisker rundt i luften, og moshpitten lever sit eget vanvittige liv.

Det er lørdag aften. Kl. er 22.15, og corona er lige nu et fjernt minde druknet i Tuborg Classic og shots på stribe. Næstved Metalfest er i fuld gang.

Dårligt vejr og bar mave Efter coronaaflysningen sidste år er de to arrangører Michael H. Andersen og Jimmy Nielsen glade, for at det lykkedes at stable festen på benene i år.

- Det er gået rigtig godt, siger Michael H. Andersen, selv om vejret har drillet lidt. Koncerterne foregår inde i Gl. Ridehus, men det store metalmarked og friluftsbaren på parkeringspladsen har lidt under, at det især lørdag var et værre skrammelvejr. Derfor var der ikke så mange besøgende som ventet.

Men musikarrangementet var udsolgt og har været det i mange måneder, så succesen var hjemme på forhånd. Artiklen fortsætter under billedet.

Jimmy Nielsen og Michael H, Andersen er de to mænd bag Næstved Metalfest. De begyndte i 2019 på Kongebryg, men måtte coronaaflyse i 2020. I år lykkedes det i Gl. Ridehus.

Metalhoveder fra nær og fjern mødte op fredag eftermiddag, da dørene blev åbnet kl. 16.

Første band på scenen var Pectora, der spiller god gammeldaws heavymetal, og så var man i gang med langt hår, bar mave og masser af attitude.

Programmet var tæt pakket. Hvert band havde en halv time, og der var 25 minutter til at rydde scenen og gøre klar til de næste. Lige tid nok til at komme i baren, vende det forrige band og pudre næsen, inden Heidra går på.

Bare brøl med De var der alle sammen. Alle dem man møder til metalarrangementer. Alle læderjakkerne, battlevestene og dem i kilt. Alle de gamle gutter med mere hår under armene end på hovedet.

Kvinderne med sorte øjne op til brynene, og hår der matcher, og nogle med make up mere heavy end musikken.

Her var t-shirts med kære minder og større signalværdi. Det er vigtigt at vise, hvor man står rent musikalsk. Snobberiet trives, og ikke alt har lige stor værdi. Artiklen fortsætter under billedet.

Klik og hør: Wayward Dawn Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Metalfest her i stedet

Programmet var lagt i den heftige ende, og forventede man »syng med metal« med store melodier og større omkvæd, så gik man forgæves.

Hardcore, deathcore, thrash og sort deathmetal var i førersædet. Fuldskrald uden at se til siden.

Koryfærerne fra Red Warszawa, Illdisposed og Hatesphere toppede programmet, men de store overraskelser fik man især fra de yngre kræfter. Artiklen fortsætter under billedet.

Heidra spiller vikingmetal, og det gjorde bandet i den grad på metalfestivalen i Næstved. Foto: Robert Andersen

Demolizer, Chronicle og Wayward Dawn viste, at rocken måske ikke er helt så død, som nogen vil påstå. Her var en stribe meget unge mennesker, der har grebet metallen om halsen, flået strubehovedet ud og brøler med deres egen stemme ned i det blodfyldte hul.

Hold kæft, det er godt Tilbage til lørdag aften og Rot Away, hvor forsanger Jonathan Albrechtsen stadig forsøger at få gang i den ønskede stagediving. Det halter dog lidt - scenen er ca. 30 centimeter høj.

Til sidst må han selv ofre sig og triller rundt på publikums oprakte arme.

- Hold kæft, det er godt det der, hujer en mand. Artiklen fortsætter under billedet.

Klik og hør: Demolizer Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Metalfest her i stedet

Han pumper sin knytnæve op i luften, så øllet skvulper, mens en ung kvinde headbanger i en sky af dreadlocks.

Exit Rot Away, der skal gøre plads for Cabal - det nye håb, der mest af alt ligner et jazzband, der har fundet hinanden på pædagogseminaret.

Men de spiller musik, man slår sig på - på den gode måde.

Og forvent bare, at Næstved Metalfest er tilbage næste år. Programmet er allerede ved at samle sig, og det bliver større og udendørs, fortæller arrangørerne.

Nordjyske Hayward Dawn spiller en blanding af black- og deathmetal med stor selvtillid og større stilsikkerhed.

relaterede artikler

En bid af Napoli hos Rosmarino 01. september 2021 kl. 12:00

Vinylernes paradis: Plademesse med nyt koncept 01. september 2021 kl. 10:04

Kirken på kollisionskurs med krav om guld 01. september 2021 kl. 04:43