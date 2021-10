Metalfest får en hjælpende hånd til doom og black metal

Formand: De sætter Næstved på landkortet

Af Robert Andersen



- Vi synes, at den sætter Næstved på landkortet.

Det siger formand for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune Linda Frederiksen (S) om Næstved Metalfest, der bliver afholdt 19. og 20. august til næste år.

Udvalget har bevilget festivalen 150.000 kroner i underskudsgaranti, og det var et enigt udvalg, der traf beslutningen.

– De bidrager til mangfoldigheden, og de havde en fin salgstale, siger formanden.

Hun fortæller, at kommune nu har givet festivalen rygdækning, så arrangørerne kan booke bands. Hun mener, at det giver dem ro, selv om der allerede er solgt billetter for ca. 600.000 kroner.

Linda Frederiksen synes, at underskudsgaranti er en god måde at støtte på, for hvis ikke der er behov for pengene, så kan de gå videre til andre arrangementer.

Hun forventer også, at de forskellige tilladelser til at afholde festivalen vil blive nemmere at få, når kommunen har blåstemplet arrangementet - for eksempel når der skal søges om tilladelse til at spille høj musik.

– Så nu tænker jeg, at de er glade, siger hun.