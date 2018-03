Se billedserie Peter Fugl Jakobsen og Jannik Wallin tog imod ved den røde løber. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mester går - se billeder

Mester går - se billeder

Næstved - 10. marts 2018 kl. 09:50 Af Mogens Lorentzen

Mester Peter Fugl Jakobsen træder et skridt tilbage og bliver formand for bestyrelsen. Fredag tog han forskud på den nye dress-code for bestyrelsesformænd. Han stod i sort habit, hvid skorte og slips og tog imod i hundredvis af gæster på Hotel Kirstine.

Anledning: Den 59-årige Peter Fugl Jakobsen overlader direktørposten til Jannik Wallin.

Sammen stod de i timevis og tog imod de mange gæster, der på vej til receptionen gik på rød løber gennem en flagallé med firma-flag.

Scenen var sat til en Næstved-begivenhed. Og det blev et tilløbsstykke, da venner, familie og forretningsforbindelser mødte op for at markere generationsskiftet i Børge Jakobsen & Søn. Startet i 1984 af far og søn.

Peter Fugl Jakobsen vil have mere tid til familie og golf.

- Det har jeg hørt i otte år. Jeg ved ikke om jeg tror på det. Nu må vi se, bemærkede fru Sanne.

Men fakta er, at Mester, som han foretrækker at blive kaldt, træder et skridt tilbage. I går fyldte han Kirstine med gæster, og lovede at bakke op om den ny ledelse. Konstaterede, at han havde et spændende liv, men glædede sig til mere fritid. Arbejdsugen skal ned på 50 fra de nuværende 90.

- Det er rigtigt at stoppe nu. Jeg ved, at firmaet føres videre i den gode Børge-ånd. Og jeg støtter op fra sidelinjen, siger Peter Fugl Jakobsen.