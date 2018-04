Mere tryghed i Fuglebjerg

Halinspektør i Fuglebjerg-Hallen og Grønbrohallen, Benny Jacobsen, er en af dem, der på bedste forsøger at holde et vågent øje med, hvad der rør sig.

Naturbasen Fuglely er godt eksempel på, hvordan politiet samarbejder med de lokale. Fuglely har i en periode været udsat for hærværk, hvor der blandt andet er blevet efterladt en del affald, malet grafitti på træværket, stjålet brænde og ting fra det aflåste skur. Senest forsøgte en gruppe unge i november sidste år at brænde naturbasen ned.

- Men der mulighederne, der skal frem i lyset. Det er ikke skolens naturbase. Det er byens, og det er et sted for alle borgere. Så har man et fælles ansvar. Det her er fremtid for den gode historie. Jeg tror på det, erklærer Peter Holm, der er lærer på Lille Næstved Skole, afdeling Fuglebjerg og tilknyttet Næstved Ungdomsskole.