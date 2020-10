Mere fart i Fodsporet: Flere skal ud i naturen

Under stor festivitas blev naturstien Fodsporet indviet for ni år siden. Den 48 kilometer lange vandre- og cykelsti mellem Næstved, Skælskør og Slagelse skulle lokke flere folk ud i naturen.

Den snorlige nedlagte jernbanestrækning er dog ikke blevet det store trækplaster for hverken fodfolk eller cyklister. Den er simpelthen for kedelig, så nu skal den friskes op for at gøre turen ud i det blå mere attraktiv.