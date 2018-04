Se billedserie Gorm M. Pedersen håber, at kapellet ved Fuglebjerg Kirke bevares, så det fremover fortsat er muligt at tage den sidste afsked med sine kære der. Han får snart vished om kapellets skæbne.Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Menighedsrådsformand tavs om kapellets fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menighedsrådsformand tavs om kapellets fremtid

Næstved - 12. april 2018 kl. 18:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Menighedsrådet for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogne har truffet beslutning om, hvad der kommer til at ske med det lukningstruet kapel ved Fuglebjerg Kirke.

Menighedsrådet holdt møde tirsdag aften, hvor de blandt andet drøftede fremtiden for kapellet.

Årsagen er, at de har fået henvendelser fra to borgere, der er meget utilfredse med planerne om at nedlægge kapellet. Derfor ville menighedsrådsformand Ole Løvlund Kert gerne drøfte planerne igen med resten af menighedsrådet, inden den endelige beslutning blev truffet.

Ole Løvlund Kert ønsker dog ikke at fortælle Sjællandske, hvad de drøftede på mødet, og hvad afgørelsen blev.

- De får et skriftligt svar, hvor der vil stå menighedsrådets beslutning. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal gøre mere røre ud af det. De to skal have et svar, inden de kan læse om det i avisen, forklarer formanden til Sjællandske.

Menighedsrådet har fået henvendelser fra henholdsvis Gorm M. Pedersen og Elsebeth H. Rasmussen, der begge bor i Fuglebjerg. De mener, det er helt forkert at lukke kapellet, og at det blot vil skabe en masse unødig kørsel på vejene.

Allerede tilbage i marts 2017 vedtog menighedsrådet for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogne at arbejde videre med et projekt for graver faciliteter og redskabsrum, som indebærer en lukning af det eksisterende kapel.