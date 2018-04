Se billedserie Gorm M. Pedersen tog den sidste afsked med sin far, 84-årige Arne V. Pedersen, fra Fuglebjerg Kapel onsdag den 28. marts. Nu nedlægges kapellet ved Fuglebjerg Kirke. Det har et enigt menighedsråd besluttet. Foto: Robert Andersen

Menighedsråd slår fast: Kapellet skal nedlægges

Næstved - 14. april 2018 kl. 18:55 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kapellet i Fuglebjerg nedlægges. Det har menighedsrådet for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille besluttet på deres møde tirsdag den 10. april. I et brev stilet til Gorm M. Pedersen fra Fuglebjerg, som har taget kontakt til menighedsrådet for at få dem til at bevare kapellet, fastslår formand Ole Kert, at det er et enigt menighedsråd, der har truffet beslutningen.

Baggrunden er, at der er meget ringe benyttelse af kapellet, som ifølge formanden er blevet brugt to gange med pårørende i løbet af 2017.

- Det er vor erfaring, at kapellet generelt bliver benyttet i væsentligt mindre omgang end tidligere, skriver Ole Kert i brevet.

Det er Gorm M. Pedersen langt fra enig i. Ifølge sogn.dk er 50 personer døde i Fuglebjerg Sogn i løbet af 2017. Han mener derfor, det er fuldstændig meningsløst, at de døde nu skal køres fra Fuglebjerg til enten Slagelse eller Næstved - for at blive kørt tilbage til Fuglebjerg igen og blive begravet eller bisat.

- Der er behov for et kapel i en by som Fuglebjerg. Stort set alle har brug for et kapel, når de dør. Det er som pårørende rart at vide, at afdøde er tæt på, forklarer Gorm M. Pedersen, der fandt sin afdøde fars hvide kiste med røde blomster midt mellem haveredskaber, græsslåmaskiner, minitraktorer, skovle og spader i Fuglebjerg Kapel for nogle uger siden.

Det blev starten på en kamp, der endnu ikke er slut. Gorm M. Pedersen kæmper videre for bevarelse af kapellet ved Fuglebjerg Kirke og har tænkt sig at klage over menighedsrådets beslutning.

- Det er kun fordi, de ikke vil tabe ansigt, når de har taget beslutningen. Man skal ikke lade sig skræmme. Jeg gør indsigelse. Det er jo helt skævt, konstaterer han.

Allerede tilbage i marts 2017 vedtog Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille menighedsråd at arbejde videre med et projekt for graver faciliteter og redskabsrum, som indebærer en lukning af det eksisterende kapel i Fuglebjerg. Menighedsrådet besluttede på et møde tirdag den 12. december 2017 at søge Næstved Provsti om tilladelse til at nedlægge det eksisterende kapel ved Fuglebjerg Kirke. Provstiudvalget har besigtiget kapellet i Fuglebjerg og har den 23. marts i år anbefalet, at kapellet nedlægges.

