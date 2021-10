Tillidsrepræsentant Rene Sabroe er til daglig en del af morgenholdet på P4 Sjælland. Han fortæller, at det kom helt bag på medarbejderne, at Allan Lardell ikke skulle være en del af fremtidens hold. Foto: Kenn Thomsen

Medarbejdere i chok: Populær chef forlader P4 Sjælland efter frivillig aftale

Næstved - 05. oktober 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Medarbejderne er i chok, efter det mandag eftermiddag kom frem, at den meget afholdte chef på P4 Sjælland Allan Lardell stopper.

- Ja, han stopper. Vi er chokeret. Den havde vi slet ikke set komme. Lige nu går medarbejderne bare rundt i chok, siger tillidsrepræsentant Rene Sabroe til Sjællandske.

Allan Lardell har været leder af den lokale afdeling af DR i knap 12 år og var meget velanset af medarbejderne. Han satte mennesket meget højt, fortæller Rene Sabroe.

Han har været rigtig god til at udvikle medarbejderne, og det er vigtigt, men ledelsen har valgt, at det er en anden, der nu skal stå i spidsen ifølge tillidsrepræsentanten.

Afslutningen på samarbejdet kommer i forbindelse, med at Danmarks Radio mandag eftermiddag fortalte om den nye plan om at digitalisere hele statsradiofonien for at forberede virksomheden på fremtidens udfordringer og muligheder, og det er tilsyneladende her, at ledelsen har ment, at Allan Lardell ikke var den rette fremtidens mand.

- Så nu må vi se, hvem der bliver den nye chef, og om vi svinger sammen. Det kan jo blive både bedre og værre, siger Rene Sabroe.

Ingen skam Allan Lardell fortæller til Sjællandske, at han har indgået en frivillig aftale med DR om at fratræde. Han mener, at det rent juridisk vil være forkert, hvis man siger, at han er blevet fyret, men han vil ikke fortælle, hvem der tog initiativ til fratrædelsen.

- Nej, det må du spørge Mads Damm (ledende redaktionschef i DR. red.) eller Sandy French (nyhedsdirektør i DR. red.) om, siger han og konstaterer, at han ikke havde den rette profil.

Han har hverken lyst til at kaste med mudder eller smække med døren, som han siger. Allan Lardell stopper helt hos DR, og han mener, at de ændringer, der nu bliver gennemført i virksomheden, er for at sikre fremtiden, og han er sikker på, at det bliver godt.

- Og som jeg sagde til medarbejderne: Det er ingen skam ikke at komme til en fest, man ikke er inviteret til, siger han.

Begejstret Senere vender Mads Damm tilbage efter Sjællandskes første henvendelse. Han fortæller, at DR har været meget glad for Allan Lardells store indsats.

Han var den rette mand på rette sted, da han havde til opgave af få P4 Sjælland til at fungere som flowradio. De dage er bare ovre. Allan Lardells arbejde var fantastisk, siger Mads Damm og fortæller, at fremtiden ser digital ud.

Der skal produceres podcasts i større tal, og P4 skal fremover også producere tv-indslag - blandt andet meget mere live-tv. Derfor var der behov for en ny og tidsvarende leder. Han har ingen kommentarer til, hvem der tog initiativ til aftalen med Allan Lardell.

Den nye chef Torben Kristiansen er valgt, fordi han har præsteret usædvanligt godt, men han har været redaktør på TV Avisen fortæller Mads Damm. Torben Kristian har desuden en fortid på TV Øst og kender dermed de lokale.

- Vi er meget begejstret, siger Mads Damm om Torben Kristiansen, som har første arbejdsdag i dag tirsdag.

Nye tider Den nye plan, som Allan Lardell ikke skal være en del af, er en del af DR's nye virksomhedsstrategi, hvor målet er , at otte ud af 10 danskere i 2023 vil bruge DR's digitale tjenester ugentligt. Desuden er målet, at mindst tre ud af fire danskere oplever, at DR's indhold giver dem værdi i løbet af en uge.

- Kernen i DR's public serviceopgave er stadig den samme. Vi vil understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber. Men danskerne er ikke ved at blive digitale medieforbrugere, de er det allerede, og derfor skal vi udvikle DR's tilbud til brugerne i den digitale virkelighed. Den digitale udvikling er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at danskerne også fremover kan opdage og bruge dansk public service-indhold, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse.