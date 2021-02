En boksebold udlånt af Sundhedscenteret på Præstøvej er også et af de nye tiltag her under corona, hvor der dog normalt kun må være en ad gangen, som bokser løs. Her repræsentanter for sundhedsambassadørgruppen: Fra venstre Birger Jakobsen (teknisk servicemedarbejder), Gitte Kiel (ernæringsassistent), Dragana Mikolovic (rengøringsassistent), Birte Hansen (social- og sunhedshjælper) og Mette Larsen (omsorgs- og pædagogmedhjælper). Privatfoto

Medarbejdere får skulderklap: De små ting gør en forskel

Næstved - 28. februar 2021 kl. 15:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

- Vi vil gerne give medarbejderne et klap på skulderen og noget andet at tænke på end corona og værnemidler.

Det siger Gitte Olsen, leder af Solgaven, der i næste uge lancerer et amerikansk lotteri for de ansatte med præmier sponseret af forskellige lokale butikker og spisesteder. Solgaven er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagtseende fra hele landet med 66 beboere og 86 fastansatte medarbejdere samt afløsere. Og en sundhedsambassadørgruppe, som finder på aktiviteter for medarbejderne.

Pakkekalender og lotteri Tidligere var det ligesom i andre firmaer noget med en tur ud at bowle og deslige, men det satte coronaen en stopper for, og så skulle der tænkes kreativt. De nye idéer startede egentlig med en pakkekalender til jul, som var vældig populær.

Her kunne personalet vinde klejner til hele afdelingen, en kurv med nødder til deres afdeling, julepynt til afdelingen og deslige. Her i februar er Solgaven så fortsat med at lave konkurrencer om, hvem der går flest skridt og kommer tættest på at gætte antallet af mundbind i en glasbowle, har opsat en boksebold og laver nu det amerikanske lotteri.

- Jeg bliver så glad. Det er så dejligt, at lokale gerne vil være med til at støtte sådan en idé, siger Berit Machado, administrativ medarbejder og sundhedsambassadør, der fik idéen til det amerikanske lotteri.

- Der er medarbejdernes fortjeneste, at vi har formået at holde Solgaven fri for corona, pointerer hun.

Frem til påske De penge, som medarbejderne køber lodder for, bliver også brugt til at købe præmier for, men ellers kan de vinde ting som gavekort til take away, blomsterbuketter, vin, chokolade, købmandskurve, te og planter.

- Foreløbig er vi nået op på 30 præmier, siger en glad Berit Machado. Det amerikanske lotteri skal køre over et par uger. Det er flot, at de små butikker gerne vil støtte frontpersonalet, selv om de selv er pressede, siger Gitte Olsen.

Bagefter følger en konkurrence om at få fleste rigtige i en konkurrence med babybilleder af nogle af medarbejderne, hvor man skal gætte, hvem det er. Her er det et gavekort på højkant.

- Det er hårdt at skulle have mundbind på hele tiden, så af og til kommer køkkenet også rundt med frugt eller alkoholfrie drinks til medarbejderne, siger Gitte Olsen om andre ekstra tiltag i disse tider.

- De her tiltag gør en forskel for medarbejderne. Det giver noget adspredelse i hverdagen og noget andet at snakke om, siger forstanderen,

Foreløbig er der tænkt i konkurrencer og deslige frem til påske.

