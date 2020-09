Medaljeregn til Vesterhave Vingård

Ved dette års Dansk Vinskue, som blev afholdt i Fåborg den 5. september, vandt Vesterhave Vingaard en sand medaljeregn med ikke mindre end fire medaljer. Derudover vandt vingården prisen for den bedste rødvin i Danmark samt prisen for bedste Mjød i Danmark.

- Vi er super stolte over, at vi kan blive ved med at holde fast i vores høje kvalitet af dansk vin her i Karrebæksminde. Det motiverer os endnu mere til at fortsætte det hårde arbejde med kvalitetsvin i Danmark, siger vinbonden Jesper Rye.