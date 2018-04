Flemming Nielsen er vinchef hos FensWine og går op i kvalitet og prisbevidsthed og ikke mindst at gøre kunderne tilfredse.

Medaljer til vinmand

Næstved - 26. april 2018 kl. 14:31 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når jeg smager en vin fra Italien, skal den smage af det område, den kommer fra. Det er det, jeg kalder ærlige og sande vine.

Det siger Flemming Nielsen, der er ansat som vinchef hos FensWine, der er Fensmark Brugsforenings eget vinimportfirma. Her står han for den daglige drift og sørger for at hjælpe både private og erhvervskunder med at finde de helt rigtige vine.

Det var interessen og hobbyen for vinen, der drev ham ind i branchen, hvor han vælger hver en vin med omhu. Når Flemming Nielsen smager en rigtig god vin og samtidig får en lille tåre i øjet, så ved han, den er hjemme. Han finder hovedsagligt vinene på messer og besøger stort set altid vingårdene, hvor vinen bliver produceret for at få historien bag med.

- Jeg vil se, hvem der laver vinen og tale med dem. Jeg leder efter de her ildsjæle, hvor jeg kan mærke, de brænder for det. Det er ærligheden og loyaliteten, jeg går efter, forklarer han.

FensWine importerer vine fra Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland, Chile og Australien og har stor succes med det. Der er i øjeblikket små hundrede forskellige typer vine på hylderne, som alle fås i vinafdelingen i Fensmark Brugsforening. Fem af dem har inden for kort tid fået anerkendelse og vundet medaljer.

- Det er positivt for os. Da vi startede med at importere, var det ikke fordi, vi gik efter medaljer. Men det er en blåstempling af, at vi ikke er helt skæve i vores smag, fastslår vinchefen.