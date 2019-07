Se billedserie Klar til foto med Eiffeltårnet som baggrund.

Næstved - 08. juli 2019 kl. 12:48 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Paris. Eiffeltårnet. Solen skinner. Det er omkring 36 grader. Ingen vind.

Vi er i mål. For godt en uge siden forlod vi Næstved. Via Gedser-Rostock har vi arbejdet os kilometer for kilometer gennem Tyskland, Holland, Belgien til den franske hovedstad. Vi har kørt på nyasfalterede lækre veje, hullede veje og veje/stier, der ikke fortjener besøg af toptrimmede Rynkeby-ryttere på superlækre Bianchi-racere. Nå, måske er vi ikke alle lige toptrænede, og enkelte måtte tage nogle af etaperne i Rynkelancen. Bussen der følger med feltet og fungerer som fejeblad.

Det blev en uge i solskin. Nogle dage ekstrem varme med temperaturer på over 38 grader. En uge med mange kilometer og timer på den gule Bianchi-racer. 1350 kilometer fra Næstved til Paris. Vi har kørt gennem små tyske, belgiske og hollandske landsbyer. I større franske byer, og ikke mindst kørt i smukke landskaber. Set nyhøstede kornmarker, megastore kartoffelmarker, der ville gøre vores lokale kartoffelmatador Ole Rasmussen grøn af misundelse. Og vi har ikke mindst haft en etape i Champagne-distriktet. Rutechef Henrik Skovly fik topkarakter for sin rute gennem vinmarker. Han bruger de mørke vinteraftener til at planlægge årets Rynkeby-rute. Vi har kørt op og ned på veje med mange procenter.

Men toppen af stigningerne og den største cykeludfordring var naturligvis den belgiske bjergvej Mur de Huy. En god kilometer lige op. Og for lige at lægge lidt ekstra glasur på kagen sendte Skovly kort efter Rynkeby-rytterne op ad en skovvej. Flere kilometer lang og med kæmpe huller. Den var sej, og her måtte de fleste rynker give op. Der blev slidt på klamper og cykelsko. Men for os, der cyklede op, var det lidt af en triumf.

Normalt kører vi i to grupper - og ingen overhaler. Det sker kun når kaptajn Mikael Kastrup Hansen »giver bakken fri«. Så må der overhales, og der er lidt prestige i at være blandt de første på toppen.

Se op venstre. Hul højre. Bagfra. Stram toer og hold til højre.

En uge med meldinger fra mine holdkammerater. For ikke cykelfolk uforståeligt, men når man cykler i flok, er det afgørende for sikkerheden, at man giver meldinger. Advarer om huller i vejen, kanter eller modkørende biler. Og når det sker, at en rynkerytter med en meget øm bagdel rammer et hul, så udløser det et brøl, der kan høres i hele feltet.

I en uge har mit liv været en fast rutine. Tidligt op. Morgenbriefing, cirka 180 kilometer på cyklen, og så ellers til computeren for at skrive en reportage til Sjællandske. Der er blevet tid til mad, bagsmæk med Rynkeby-drilleri. Men rimeligt tidligt i seng for at være klar til morgenmaden

Det er ni måneder siden Team Rynkeby Storstrøm var samlet første gang. En trup på omkring 65, som siden er skrumpet. Nogen havde alligevel ikke tiden, andre opgav at cykle fra Næstved til Paris.

- Det er den bedste tur, som jeg har været med til. Jeg er stolt af at være kaptajn for sådan et hold, siger Mikael Kastrup Hansen, der cyklede til Paris for sjette gang. De to sidste som holdkaptajn.

I ni måneder har vi været fælles om at træne, samle penge til syge børn og blive et hold. Gode kammerater. Nu er vi i mål. I Paris.

Efter en uge spredes vi igen. Vi har haft den sidste fællestræning. Og vi skal ikke mere samles i rundkreds og høre på kaptajnens briefing. Nogle rynker vil jeg møde på cyklen, andre på Enø eller i Næstved. Og nogen vil jeg aldrig se mere. Sådan er det at være soldat, på højskole eller med Team Rynkeby.

Det har været en fantastisk tur. Et minde for livet, og har vi gjort bare en lille forskel for kræftsyge børn, så er projektet lykkedes.

