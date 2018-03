Se billedserie Mayday-koncerten på Kongebryg blev udsolgt i 2017.

Mayday på Kongebryg med Team Rynkeby

Næstved - 13. marts 2018 kl. 16:59 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som Rynkeby-deltager er man på evig jagt efter gode ideer til at samle penge til Børnecancerfonden. Det er baggrunden for, at Næstved-bandet Mayday giver en støttekoncert på Kongebryg den 7. april.

Og baggrunden er, at Team Rynkeby-rytteren Susanne Rehn sidste år bad sine venner om gode ideer til, hvordan hun kunne samle penge ind. Og blandt vennerne er musikeren Lars Mathiesen fra Mayday, som skrev til Susanne Rehn, at bandet gerne ville spille gratis, hvis der kunne findes et velegnet lokale.

- Jeg spurgte på Kongebryg, og det blev heldigvis et positivt svar. Og vi havde sidste år en kanon-koncert. Et fantastisk arrangement, som blev totalt udsolgt. Og nu gentager vi sidste års store succes efter samme koncept, siger Susanne Rehn til Sjællandske.

Koncerten holdes lørdag den 7. april, og helt efter samme koncept som sidste år. Her var humøret højt og danselysten stor. Og via salg fra baren og Ditlevs Dinner bliver der støtte til Børnecancerfonden, som Team Rynkeby Storstrøm arbejder for.

