Nu har han det godt, men depressionen sidder stadig i kroppen. Derfor har Mathias Engmark besluttet at søge professionel hjælp for at komme til bunds i sine tanker.

Mathias var klar til selvmord - reddet af en fremmed mands ord

En skolekammerat med sin mor stopper op og afbryder spontant samtalen på bænken på Axeltorv i Næstved. Mathias Engmark har netop fortalt om de overvældende mange positive reaktioner han har fået, efter han stod frem op i Go' Morgen Danmark på TV 2. Her fortalte han, hvordan tomheden i en depression var meget tæt på at gøre, at han tog sit eget liv.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her