Matchmaking på Grønnegade

- Der er klart størst interesse for at eksportere til Tyskland, der som tæt nabo med 83 millioner indbyggere er til at overskue at gå i kast med. Det vil være hele uoverskueligt for mindre virksomheder at starte med Kina eller USA, siger tovholder på eventet Peter Fjerring fra Næstved Erhverv. Der var da også en del deltagere fra Tyskland, som gerne vil have danske virksomheder til at åbne kontorer syd for grænsen.