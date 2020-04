Efter at have været lukket i over en måned på grund af coronakrisen, genåbner Matas nu i Næstved Storcenter. Foto: PR

Matas i Næstved Storcenter genåbner

Matas har i alt 270 butikker over hele landet, hvoraf cirka 240 af kædens butikker har været åbne under hele krisen. Butikken i Næstved Storcenter var kortvarigt åben onsdag den 18. marts, men lukkede senere på dagen, da der opstod tvivl om, hvordan lovgivningen skulle tolkes.

- Butikken har været midlertidigt lukket i en periode ud fra et forsigtighedsprincip. Vi åbnede igen, men fandt ud af, at det ikke gav mening at have åbent der, hvor trafikken af kunder ikke er, forklarer Klaus Fridorf.