Der er helt lukket i Næstved Storcenter - kun apoteket og Bilka holder fortsat åbent. Matas åbnede sin butik i til normal tid i dag, men lukkede den igen efter forholdsvis kort tid. På kontoret sidder nu direktør Alida Christiansen (billedet) og en teknikker, mens resten arbejder hjemmefra. Der er dog stadig to vagter, som holder opsyn. Foto: Jens Wollesen

Matas åbnede og lukkede igen

Forklaringen skal findes i, at Matas selv mener, at kæden er berettiget til at holde åbent i storcentre efter den nye lovgivning, som blev lagt frem i aftes og trådte i kraft i dag klokken 10.