Forurenet jord fjernes fra Tjæregrunden og ender på et miljøgodkendt modtageanlæg. Foto: Anna C. Møhl

Massivt forurenet grund ryddes

Næstved - 27. november 2017 kl. 11:40 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke for ingenting, at et stort areal mellem Kählersvej og Rampen kaldes Tjæregrunden. Under belægningen ligger store tjærekar, som i sin tid blev brugt til at imprægnere jernbanesveller.

Beboerne i kvarteret vil vide, at på en lummer sommerdag breder lugten af tjære sig. Grunden er ved at blive ryddet, så der kan bygges et parkeringshus tæt på stationen. Det kommer ikke som nogen overraskelse for myndighederne, at grunden er pladret ind i tjære.

- Det er en massiv tjæreforurening, som vi kender til, siger Søren Nielsen, leder i Næstved Kommunes Team Byg, Miljø og Affald.

Både kommunen og Region Sjælland har kendt sig, at der under belægningen gemmer sig store mængder forurenet jord. Den forurenede jord fjernes og køres til behandling på et miljøgodkendt modtageanlæg, oplyser Søren Nielsen.

Tjære står på listen over kræftfremkaldende stoffer.