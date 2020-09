Se billedserie Der er ved at blive lagt fjernvarme ind i boligerne i Grimstrup-kvarteret. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Massiv kampagne skal lokke dig ind i varmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massiv kampagne skal lokke dig ind i varmen

Næstved - 02. september 2020 kl. 20:35 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først kom fibernet-firmaerne og gravede veje og fortove op. Så lukkede de igen med en klat asfalt. Nu er Næstved Fjernvarme i fuld gang med at grave Grimstrup-kvarteret i det sydvestlige Næstved op for at lægge fjernvarme ind.

Næstved Fjernvarme har et mål om, at 90 procent af byens husstande i 2035 skal være opvarmet af fjernvarme, så det gælder om at komme i gang.

Næste angrebspunkt er Åderupkvarteret og Sydbyen. Her skal mere end halvdelen sige ja til fjernvarme og droppe den sorte naturgas eller endnu sortere olie, før projektet kan komme i gang.

Halvdelen skal sige ja Der har været holdt et informationsmøde i en privat have i løbet af sommeren, og i alle postkasser er der lagt et tykt brev fra Næstved Fjernvarme. Endnu et kampagnebrev fra Næstved Fjernvarme fortæller historien om Sandra, der bor i Grimstrupkvarteret. Hun beskriver, hvordan hun ikke gad sætte sig ind i, hvad fjernvarme er for en størrelse.

»Brevene røg bare ud. Men da min genbo spurgte, om jeg havde valgt fjernvarme ligesom andre på vejen, så blev jeg alligevel lidt nervøs for, om jeg gik glip af noget«, fortæller hun.

Hendes historie ligner det, som direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen, oplever. Når først gravearbejdet begynder og rørene hober sig op i kvarteret, går det op for mange, at der er en varm og mere klimavenlig nyhed på vej til kvarteret. Og så melder de sig til fjernvarmen.

I Grimstrupkvarteret havde 100 meldt sig til at lune sig ved fjernvarmen. Da gravemaskinerne begyndte at buldre, kom der yderligere 40 husstande til.

- Det ville være nemmere, hvis alle var med fra begyndelsen, så vi ikke skal tilbage og lave flere stikledninger. Men vi siger aldrig nej til nye kunder, siger Jens Andersen.

Lager af reservedele Charmeoffensiven er nu vendt mod dem, der bor i Åderupkvartertet og Sydbyen. Med i pakken er gratis nedtagning af oliefyr eller naturgas og gratis tilslutning til fjernvarmesystemet.

Foreløbig har 80 meldt sig til at få skiftet deres naturgasfyr ud med et meget mindre fjernvarmeanlæg, der giver bedre plads i fyrrummet. Skulle man stå i den situation, at ens gasfyr er ved at være slidt ned, kan man henvende sig til Næstved Fjernvarme. De har et lager af reservedele fra gasfyr, der er taget ned i andre fyrrum og måske er man heldig at kunne forlænge fyrets levetid - indtil fjernvarmen er lagt ind i ens hus.

- Prøv at ringe til os. Vi har en VVSer, der kan kigge forbi, siger Jens Andersen.

Fjernvarmen flyder igennem Grimstrupkvarteret fra omkring årsskiftet. Gravemaskinerne går i gang i Åderup-kvarteret i april 2021. Der holdes informationsmøde om fjernvarmens indtog i Åderupkvarteret og Sydbyen torsdag den 10. september kl. 19 i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne.

relaterede artikler

Overskudsvarme giver billigere fjernvarme 04. august 2020 kl. 22:02

DSB får nej til fjernvarme - sort energi er billigere 20. juli 2020 kl. 04:44