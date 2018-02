Se billedserie Den sorte BMW kommer til syne, og vandet vælter ud.

Massiv billedserie og video: Isbilen blev fisket op af søen

Næstved - 14. februar 2018 kl. 18:30 Af Tekst og fotos: Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NÆSTVED: »KRASH!« Den fem centimeter tykke is bliver smadret af den sænkende sammenkrøllede krankrog. Under isen ligger den bil, der fredag aften endte på søens bund efter at tre unge mennesker kørte galt. De kørte med høj fart af Fiskerhusvej på Ydernæs, og da de ikke fik drejet ved vejens endestation, endte bilen og de unge i søen.

Ingen af de unge fik andre skader en iskolde kroppe, for bilen blev på vej mod søen grebet af en busk, og de tre ombord nåede at springe ud og i søen, før bilen var under vand.

Onsdag klokken 12 er Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er i fuld gang med at hive bilen op. Det har dog frosset godt og grundigt, siden bilen gik til bunds, og derfor er første punkt på programmet at få smadret hul i den tykke is, så en dykker kan finde bilen på bunden.

Højt humør Ja, du læste rigtigt. Der skal en dykker ned på søens bund, selvom temperaturen ved bredden er ved frysepunktet, og vandet nok ikke er meget varmere. Det kræver da også en ordentlig våddragt, men så hopper dykkeren da også i med højt humør.

Efter et kvarters eftersøgning finder dykkeren bilen på to meters dybde, og kranen bliver hægtet på køretøjet, der nu ikke længere kan køre. Og så skal der trækkes.

Den sorte BMW kommer stille og roligt til syne i søens overflade, og op af hullet i isen stiger den store bil til vejrs. Indtil den til sidst hænger og dingler som en forvokset metalfisk.

Lovlig parkering Nu står bilen parkeret ved søens bred, og Jan Pagter Simonsen, der er indsatleder ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, er godt tilfreds med forløbet.

- Det gik næsten bedre end forventet. Det er ikke lige sådan et job, man kommer ud til hver dag, siger han.

Bilen skulle hives op af søen, for at sikre at sikre sig, at søen ikke lider skade ved et eventuelt udslip. Regningen vil blive sendt videre til den 18-årige bilejer, og det er nu op til ham at afklare med sit forsikringsselskab, hvordan den skal betales.

Det er også ejerens ansvar at få fjernet bilen, men den holder i øjeblikket ikke ulovligt parkeret og kan næppe køre hjem selv, så det kan være den får lov til at stå med søudsigt lidt endnu.

