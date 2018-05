Et forstærket byrådsmandskab kom i hård kamp søndag i Karrebæk, hvor et udvalgt lokalt hold var modstanderen. Her må De Radikales Lars Hoppe Søe se bolden gå ind bag sig, mens forsvaret kigger med. Fotos: Niels Brande

Massiv billedserie: Byrådet i hård dyst ved dansk-tysk fodboldstævne

Kampen var en showkamp i anledning af 50-året for et særligt dansk-tysk fodboldvenskab mellem Karrebæk og nordtyske Wingst, og egentlig skulle byrådet have mødt et blandet dansk-tysk hold, men det blev i stedet et rent dansk opgør.