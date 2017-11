Der er nu sat punktum i en stor sag om amfetamin og en mindre om hash. I alt er syv personer blevet dømt. Foto: Jens Christian Bachmann

Massiv amfetaminsag afsluttet: Narkodomme står ved magt

Næstved - 20. november 2017 kl. 09:08 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ankefristen er udløbet i to sager, der har været omtalt i Sjællandske, og i begge tilfælde kommer Retten i Næstveds afgørelse til at stå ved magt.

Således skal en 39-årig kvinde fra Næstved afsone én måneds fængsel, mens de resterende fire måneder af hendes straf er betinget med vilkår om 100 timers samfundstjeneste. Kvinden var tiltalt for at have besiddet omkring 400 gram amfetamin, men hun blev kun dømt for besiddelse af 15 gram samt salg af yderligere 50.

Den 39-årige er den ældste en i søskendeflok på fire, hvor alle er dømt for større eller mindre roller i amfetaminsalget. Hendes 36-årige bror har fået to et halvt års ubetinget fængsel for salg af næsten et kilo amfetamin, mens hendes 31-årige lillesøster slap med ti måneder - heraf to ubetinget. Endelig er en 38-årig bror idømt et år og tre måneder ubetinget for sin rolle i sagen.

En 29-årig mand fra Næstved har også valgt at indse, at han nok ikke kan komme udenom sin dom på 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Han nægtede ellers at kende noget til salget af 134 gram hash, der foregik fra hans lejlighed, og som to andre mænd erkendte deres del af.

