Massevaccination har stort potentiale: 3250 borgere fik stikket i Arena Næstved

Arena Næstved råder over mere end 2.500 siddepladser, som under normale omstændigheder bliver brugt til sportsarrangementer, udstillinger og koncerter. Men coronakrisen hærger stadig, og den slags begivenheder må vente til, vi alle er blevet vaccineret. Så i stedet for at bidrage med et rigt kulturliv, lagde den godt 6.000 kvadratmeter store hal mandag rammen for Region Sjællands store generalprøve for vaccineindsatsen, hvor tusindvis af vacciner fra enten Pfizer/Biontech eller Moderna skulle finde en ejermand.