Masser af muligheder for ny multipark

Næstved - 22. december 2019

Tager man fat i de forskellige foreninger og fællesskaber i Fuglebjerg, er man ikke i tvivl om, at de synes, der mangler et samlingssted i byen.

Det erfarede Thomas Bornholdt, og derfor valgte han at blive en del af styregruppen i foreningen Fuglebjerg Multipark, der arbejder for, at en lokal multipark bliver en realitet.

- I Fuglebjerg er der ingen steder for folk, der gerne vil mødes med andre i byen, uden at det skal være i en forening på et bestemt tidspunkt, siger han.

Derfor har han nu, sammen med resten af styregruppen i foreningen Fuglebjerg Multipark, intensiveret arbejdet for en multipark.

Multiparken skal skyde op i området bag Netto, Sparekassen Den Lille Bikubbe og Fuglebjerg Apotek og inddrage den et år gamle skatergryde i området.

Et sted for alle

For at en multipark kan blive et sted for alle, kræver det, at så mange som muligt bliver inddraget i tilblivelsen. Dét er Thomas Bornholdt overbevist om.

- Vi kommer til at have kontakt med alle foreninger og interesserede borgere, så så manges behov som muligt bliver opfyldt, siger Thomas Bornholdt.

Som det ser ud nu, kommer parken både til at indeholde legeplads, amfiteater, skaterområde, et overdækket areal med sidepladser og meget mere.

- Vi har planer om også at inddrage og tilkoble det omkringliggende område, så meget som det nu giver mening, siger han.

Derudover skal der også være et oplyst stisystem, så det bliver nemt og trygt at færdes i parken.

Tegninger på vej

Første step er at finde ud af, hvad der skal være i multiparken.

Dernæst skal pengene til det samlede projekt findes. Men for at lave tegninger og projektplaner skal der også penge på bordet.

I den forbindelse har foreningen Realdania doneret 200.000 kroner til projektet.

De penge skal gå til arkitektarbejde- og tegninger, vurderinger af mulighederne på stedet, og udarbejdelsen af en plan for projektet.

Thomas Bornholdt er rigtig glad for donationen.

- Pengene gør det muligt at håbe på, at projektet en dag bliver en realitet, siger han.

Tegninger med mere skal ligge færdige til september. Herefter har Fuglebjerg Multipark mulighed for at søge om det endelige beløb til selve anlægningen af parken.

Et kriterie er dog, at foreningen Fuglebjerg Multipark selv skal ud og finde det samme beløb, som Realdania giver.

- Får vi to millioner kroner af Realdania, skal vi også selv ud og finde to millioner gennem fonde, puljer og andet, siger Thomas Bornholdt.

Han kan endnu ikke komme med en sikker slutpris, men han forventer, at der skal bruges over fem millioner på multiparken i alt.

Denne gang sker det

Det er ikke første gang, en multipark i Fuglebjerg har været på tegnebrættet. Thomas Bornholdt er dog sikker på, at hvis økonomien holder, så kan de lokale i Fuglebjerg godt glæde sig.

- Der er sket et eller andet fantastisk, som har betydet, at folk er gået fra at være opgivende til at være topmotiveret for at hjælpe til med hele projektet, og bare til at være positivt stemte overfor arrangementer i byen, siger han og smiler.

Han begrunder det med, at folk formegentlig har fundet ud af, at de har brug for hinanden for at gøre Fuglebjerg til et godt og hyggeligt sted at leve og bo.

Tidsperspektivet for en færdig multipark afhænger meget af de økonomiske muligheder, men Thomas Bornholdt håber på, at Fuglebjerg Multipark kan blive indviet om to år.