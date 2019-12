Masser af billeder: Bedårende boldspillere

Se billedserie Et ordentligt los, og så er bolden på vej mod mål. Foto: Thomas Olsen

Næstved - 29. december 2019

Fredag, lørdag og søndag var der liv og glade dage i Holmegaardhallen i Fensmark, der blev indtaget af unge fodboldspillere fra U6 og helt op til U15. I alt flere hundrede drenge og piger, som alle fik medaljer af arrangøren, Holmegaard Glasværks Boldklub.

- Det er sjovere at spille stævner end at træne, for her får man medaljer og pokaler, hvis man er god - og det er jeg. Jeg har allerede to medaljer derhjemme, lød det stolt fra femårige Mikkel Nymark Marstrand, som spiller på Næstved IF's U6-hold.

Far Thomas Nymark Marstrand var glad på sønnens vegne. Dog ikke kun for selve deltagelsen i stævnet, men lige så meget for den træning, han får hos NIF.

- Mikkel er en dreng, som har brug for at brænde noget energi af, og det gør han virkelig her. Når de har trænet, er han helt færdig om aftenen. Samtidig er trænerne rigtig dygtige. De får børnene til at spille sammen, og de udvikler sig virkelig meget, sagde han.

Træneren for U6-holdet er Bo Haupt Melgaard, og for ham er det også givende at stå i spidsen for de unge knejter.

- Jeg har været træner for Karrebæk IF's hold i Serie 2, men det er næsten sjovere at træne de små. De er faktisk bedre til at høre efter end en flok seniorspillere, hvor den står på tant og fjas, fortalte træneren, hvis søn, Hjalte, selv spiller på holdet.

- Jeg er træner af ren og skær lyst. Når nu jeg alligevel er derude, kan jeg lige så godt hjælpe. Nu er planen, at jeg følger holdet som træner, efterhånden som de bliver ældre. Og i hvert fald indtil min søn ikke længere synes, det er fedt at have far som træner.

Det var femte år i træk, at Holmegaard Glasværks Boldklub arrangerede det store nytårsstævne i hallen.

