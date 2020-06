Kronprinsesse Mary deltog mandag i den officielle indvielse af Holmegaard Værk, hvor hun blandt andet var på en forholdsvis hurtig tur gennem udstillingerne. Her ser hun på glaskunst lavet på Per Steen Hebsgaards værksted. En hal på det gamle glasværk vil altid rumme skiftende udstillinger med værker fra hans hånd lavet i samarbejde med forskellige kunstnere. Foto: Anders Ole Olsen

Mary vild med Holmegaard - ville gerne have set mere

Egentlig ville hun gerne være blevet lidt længere, blandt andet inde i den store hal, hvor der udstilles i alt 800 genstande fra Holmegaard og Kähler sat op mod hinanden tiår for tiår. Her var hun på vej videre hen langs det 35 meter lange bord, men blev gjort opmærksom på, at næste stop, hallen med glaskunst lavet på Per Steen Hebsgaards værksted, ventede.