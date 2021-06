Flere børn med særlige behov udfordrer kommunens budget. n Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Markant flere små børn kræver støtte i kommunens dagtilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Markant flere små børn kræver støtte i kommunens dagtilbud

Næstved - 17. juni 2021 kl. 04:43 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Der er blevet flere børn, som ikke kan trives med standardtilbuddene i de kommunale daginstitutioner. Antallet at børn der har brug for mere eller andet end hvad man kan tilbyde i de almindelige dagtilbud er steget med 30 procent det seneste år. I hele tal betyder det, at der i årer 19-20 flere børn der skal have støtte eller specialtilbud end der plejer at være.

Underskud på budgettet Næstved Kommune har ellers oprustet indenfor daginstitutionsområdet i de seneste år. Alligevel ser det ud til, at der bliver et underskud på 5,6 millioner kroner på næste års budget. Det skyldes både at der er flere børn med specielle behov og at der er flere der vælger privat pasning, som koster kommunen mere end de kommunale tilbud. Coronapandemien har også været medvirkende til, at der er brugt flere penge på daginstitutionerne end forventet.

Forvaltningen bruger sommeren til at finde ud af hvor man kan spare for at indhente det underskud som man forventer på dagtilbuddene i 2022. Og så håber man, at underskuddet ikke bliver helt så stort som der ser ud til nu, når forholdene i børnehaver, vuggestuer og dagpleje vender tilbage til normalen efter coronaen. Spareforslaget fra forvaltningen bliver fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i august.

Undersøger årsagen Samtidig går man i gang med at kortlægge årsagen til, at der er kommet markant flere børn med særlige behov.

- Vi skal finde ud af hvorfor det ser ud som det gør, sig direktør i Center for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard, Inden forvaltningen har gransket området er hans umiddelbare bud, at institutioner og pædagoger er blevet bedre til at spotte børn der har særlige behov tidligere.

Han kollega indenfor specialområdet, direktør for center for Børn og Unge Thomas Carlsen er enig.

- Dagtilbuddene er sammen med de specialpædagogiske netværk blevet dygtigere til at opdage børn med særlige behov, blandt andet indenfor autisme spektret, siger Thomas Carlsen.

Mangler voksenkontakt Formand for pædagogerne, Betina Vincent Andersen BUPL Sydøst mener også at det kan være de stramme normeringer i daginstitutionerne, der betyder at flere børn får brug for noget ekstra.

- Jeg mener i hvert fald vi skal være opmærksomme på, om der så meget pres på institutionerne, at der er børn som ikke får den voksenkontakt de har brug for, siger Betina Vincent Andersen.

relaterede artikler

Det gode hjerte og kærligheden er ikke altid nok 22. august 2020 kl. 08:39