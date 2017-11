Der skal laves 10 parkeringspladser midt på Farimagsvej, hvor papirtoget tidligere knirkede gennem byen. Foto: Anna C. Møhl

Markant byfornyelse: Parkeringspladser midt på befærdet vej

Næstved - 22. november 2017

Hvad gør man, når man mangler parkeringspladser og har et gammelt jernbanespor liggende i midten af en af byens mest befærdede veje?

Man anlægger p-pladser midt på vejen.

Det kommer til at ske i Næstved på Farimagsvej mellem Ringstedgade og Kvægtorvet.

Strækning er en rodebunke af elendige forhold for cyklister, og jernbanespor, der ikke længere bruges. Dertil kommer et lyskryds ved Ringstedgade, hvor bilerne klumper sig sammen, og beboere, der savner p-pladser.

For at løse alle problemerne, er der udtænkt en plan, hvor der i tilgift skabes 10 p-pladser midt på vejbanen ud for Kvægtorvet.

Forvaltningen har beregnet, at det vil koste et sted mellem en halv og fire millioner kroner at tage fjerne jernbanesporene. I stedet kan der anlægges parkeringspladser, laves en cykelbane langs Farimagsvej og forbedre højresvingsbanen, så trafikken ikke hober sig op i det såkaldte Ehlers-kryds.

- Vi kan ikke bryste os af, at projektet har en høj kunstnerisk værdi, men vi har en praktisk tilgang til et praktisk problem, siger formand for Byrådets tekniske udvalg Søren Revsbæk (V).

Sidst sporene blev brugt, var i sommeren 2007, da toget sneglede sig hvinende gennem byen.

Inden da var der to daglige kørsler gennem byen, hvor godstoget listede sig fra banen, gennem Farimagsvej, Rådmandshaven og videre til Havnegade, Fabriksvej og Maglemølle. Toget fragtede cellulosemasse fra afsværtningsfabrikken på Maglemølle over Storebælt til moderfabrikken Dalum Papir i Odense.

Både toget og afsværtningsfabrikken er forlængst væk. Men det er sporene ikke.