Margrethehaven lukker - når den sidste beboer er flyttet eller gået bort

Der er otte demensboliger i Margrethehaven i Fugleparken. De lukker, når den sidste beboer er flyttet eller gået bort.

Næstved - 07. juni 2018 kl. 07:37 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag besluttede et enigt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg i Næstved Kommune, at demensafsnittet Margrethehaven i Fugleparken med plads til otte demente beboere skal lukke. Margrethehaven er et af Næstved Kommunes tilbud til borgere med middelsvær/svær demens. Det vil give en årlig besparelse på en million kroner at lukke afsnittet. Distriktschef i distrikt vest, Elisabeth Kjær, er fåmælt omkring beslutningen.

- Det er en politisk beslutning, vi er bekendt med. Den sørger vi selvfølgelig for at udmynte, siger Elisabeth Kjær.

Afsnittet bliver lukket over tid, når beboerne ikke længere har behov for boligerne. Beboerne har lovmæssigt krav på at blive boende, og udvalget vil derfor heller ikke sætte nogen ud. De tilbydes en plads på kommunens øvrige plejecentre, men afsnittet lukker først, når den sidste beboer er gået bort eller flyttet.

Det er Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed, der ejer og lejer boligerne, som er bygget i 1995. De har ingen udgifter til boligerne, og det får ingen konsekvenser for dem, at Margrethehaven lukker.

- Næstved Kommune har visitationsret til boligerne, så for os kommer det ikke til at betyde noget. Vi forventer stadig at modtage husleje, siger forretningsfører Flemming Carlson.

- Men menneskeligt er det helt uacceptabelt, konstaterer han.

Læs mere i Sjællandske torsdag.