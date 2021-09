Send til din ven. X Artiklen: Marcus er Danmarks yngste restaurantchef på Carl's Jr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marcus er Danmarks yngste restaurantchef på Carl's Jr.

Næstved - 10. september 2021 kl. 09:52 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Der har været en del restaurantchefer. Marcus Hostrup Albers har set dem komme og gå i de fire år han har været ansat hos Carl's Jr. i Næstved Storcenter. Derfor er han både ydmyg, glad og fuld af forventninger til rollen. Nu er det nemlig ham, der har ansvaret for driften. Og han er med sine 20 år den yngste restaurantchef i Carl's Jr. kæden i Danmark.

- Jeg føler mig godt rustet til jobbet, fordi jeg har fået kendskab til, hvordan det hele fungerer. Jeg vil stadig være en del af teamet, og ansigtet udadtil, lyder det fra den nye restaurantchef. Samtalen afbrydes, fordi en kollega er optaget, så Marcus Hostrup Albers er hurtigt bag disken og klar til at modtage en ordre fra en kunde.

Fik lov at blive Han gik i 1. g på ZBC, da han fik et job som ungarbejder i Carl's Jr. i storcenteret, som er beliggende lige overfor skolen. Han blev EUX student, og det var egentlig meningen, at han skulle ind i detailhandlen.

Han fandt imidlertid ud af, hvordan en god burger skal laves, og sammenholdet med de andre jævnaldrende fik ham til at blive. Normalt holder man kun som ungarbejder til man fylder 18 år, men Marcus Hostrup Albers blev i stedet en lille forfremmelse til shift-leader - den person, der styrer og bestemmer og får dag- og aftenhold til at køre.

Teamet skal fungere

Der står stadig "Marcus" på navneskiltet, og sådan fortsætter det. Marcus er frisk og på fornavn. Han forklarer, hvor vigtigt det er, at det aktuelle hold på jobbet fungerer sammen. Der skal arbejdes, men der skal også være overskud til at joke og grine.

Da han blev 19 år fik han tilbuddet om at blive souschef, men på det tidspunkt følte han sig ikke klar. Han nåede at sætte sig ind i den store Carl's Jr. burgermanual, og da han for nylig fik tilbuddet om at blive den nye chef, var svaret klart.

Vil være Danmarks bedste

- De seneste to måneder har jeg fungeret som restaurantchef, så jeg var ikke i tvivl. Vi har i forvejen en god restaurant, men man kan altid gøre noget bedre, og det er selvfølgelig målet at blive den bedste Carl's Jr. restaurant i Danmark, siger Marcus og henviser til den interne konkurrence, der altid udspilles i den californiske burgerkæde i Danmark. Det er i øjeblikket Randers der har titlen, og den har endnu ikke været tildelt på Sjælland.

- Vi bliver målt på feed-back fra kunderne og forskellige interne salgskonkurrencer. Det er med til at gøre arbejdet sjovt. Jeg ved godt, at der også følger noget administration med, og det skal klares, men jeg kommer ikke til at sidde ret lang tid inde på kontoret.

Service er vigtig

Marcus synes godt om titlen restaurantchef. Det afspejler nemlig konceptet kvalitet frem for kvantitet: - Service er vigtig. Og den måde vi modtager gæsterne på. Vi byder altid velkommen, og når vi bringer maden ned til bordet præsenterer vi altid, hvad det er, der er bestilt. Vi henter nogle gange en opfyldning af sodavand. Gæsten skal føle sig vigtig og velkommen, lyder det fra restaurantchefen.

Han ved, at det koster lidt mere hos Carl's Jr. end hos konkurrenterne, og han ved også, at der er en forskel. Her findes ingen hurtige færdiglavede burgers. Håndarbejdet begynder tæt ved den over 300 grader varme grill - men først, når ordren er tikket ind.

Den første i landet

Marcus viser, hvordan det skal gøres, og det sker med hjælp fra Nourshin Othman, som er "sprogpraktikant" i Carl's Jr. Mens der fotograferes taler de om, at hun har været der i to år og måske snart er klar til en rigtig ansættelse.

Carl's Jr. i Næstved Storcenter var den første i Danmark. Den åbnede i 2013, og i dag, hvor coronaen forhåbentlig er overstået, så har ejeren, Salling Group, mod på at finde den by, hvor den 17. restaurant skal placeres.