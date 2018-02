Rene Knudsen (tv. i blå trøje) kommer både til lørdagstræningerne for at hygge sig og for at blive bedre.Fotos: Jens Wollesen

Maraton i den kolde vinter

Turen er på fem kilometer, og den skal tilbagelægges tre gange af løberne, der hver lørdag samles for at løbe en længere tur.

Rene Knudsen er kommet fra Mogenstrup. Han løb Copenhagen Marathon for to år siden har nu mod på at prøve igen. Han løber også en masse i fritiden, for en enkelt træning om lørdagen er ikke nok til at komme i maratonform. Alligevel er han mødt op til samtlige lørdagstræninger undtagen en, siden initiativet startede den 6. januar.