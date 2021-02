Manglende motorvej: Tilflytter overvejer at flytte tilbage til storbyen

Den langsommelige proces med at skaffe motorvej til Næstved slider på de fleste. Ikke mindst på de tilflyttere, der valgte at slå sig ned i Sydsjællands største samfund med den klare overbevisning om, at motorvejen var lige på trapperne.

- Jeg kommer selv fra Nordsjælland, og vi valgte at slå os ned i Næstved på grund af skøn natur og lave huspriser - og en klar forventning om, at motorvejen var på vej, fortæller Annette Marie Grabow, der sammen med kæresten Frederik Bruland Jørgensen faldt for et hus på Kometvej i det populære planetkvarter i det nordlige Næstved.