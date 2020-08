Sagen begyndte i starten af juni, men blev udsat, da både anklager og den ene forsvarer ønskede yderligere vidner afhørt. I juli valgte den 19-årige tiltalte så at blive væk, mens tolken for den 17-årige var ramt af sygdom, og derfor blev den atter udskudt. Foto: Esben Thoby

Manglende beviser: Unge blev frikendt for groft overfald

Næstved - 23. august 2020 kl. 21:02 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange tidligere har en sag mod en 19-årig etnisk dansker fra Næstved og en 17-årig syrer med bopæl i Haslev været berammet ved Retten i Næstved, men begge gange er den blevet udsat.

Tredje gang lykkedes det at få sagen gennemført, og her endte de to med at blive frikendt for den grove vold, de var tiltalt for.

Til stede?

For den 19-åriges vedkommende fandt retten det slet ikke bevist, at han var til stede ved det overfald, der fandt sted klokken 22.45 om aftenen den 8. februar i år på Banegårdspladsen.

Den 17-årige havde med sikkerhed været der, men hans rolle i overfaldet var usikker, og han blev alene dømt efter den almindelige og ikke den grove voldsparagraf.

Umotiveret overfald

De to var ellers tiltalt for, sammen med to mindreårige drenge, umotiveret at have overfaldet to unge mænd, der begge blev slået i hovedet. Den ene faldt til jorden og blev derefter overdynget med slag og spark adskillige gange på kroppen og i hovedet.

Der var ellers indicier på, at også den 19-årige havde deltaget ved episoden, men byretten fandt, at der var for stor usikkerhed omkring det.

Betingede straffe

De to blev dog fundet skyldige i et andet af sagens forhold, nemlig husfredskrænkelse, idet de i marts skaffede sig adgang til en pavillon på Farimagsvej.

Desuden blev den 19-årige dømt for yderligere seks forhold.

Fire af dem handlede om hærværk, da han natten til den 20. marts smadrede flere sidespejle på biler, der holdt parkeret på Rolighedsvej.

Han blev også fundet skyldig i salg af små 90 gram hash. Det kostede ham en straf på 30 dages fængsel betinget af samfundstjeneste, ligesom han skal i misbrugsbehandling.

Samfundstjeneste

Den syriske dreng, der så sent som 23. juni blev idømt 14 dages fængsel for sin deltagelse i et andet overfald, hvor han sammen med mindst to andre udøvede vold mod en jævnaldrende dreng på stisystemet ved Bilka, fik en dom på 50 dages fængsel.

Den var ligeledes betinget af samfundstjeneste, ligesom han skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Begge de unge mænd modtog deres domme.