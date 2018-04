For mange havde fået for meget at drikke og sat sig bad rattet i bededagsferien. Modelfoto

Mange påvirkede trafikanter i bededagsferien

Således blev to spritbilister stoppet allerede torsdag eftermiddag og aften, og grundet store bededag tæller de to episoder med i politiets opfattelse af weekenden. Først blev en 25-årig mand fra Næstved klokken 16.37 standset på Farimagsvej med for høj promille. Det skete, efter en kvindelig bilist havde kontaktet politiet, idet den 25-årige havde opført sig truende over for hende.