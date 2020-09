Venstres gruppeformand i byrådet, Kristian Skov-Andersen, vil have en whistleblowerordning i Næstved Kommune. Foto: Anna C. Møhl

Mange flere penge til børn og ældre

Næstved - 04. september 2020 kl. 06:51 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

næstved: Borgmester Carsten Rasmussen (S) er en optimistisk mand.

Han har inviteret byrådets partier til budgetforhandlinger 16. september og satser på, at når dagen er omme, ligger der en aftale for næste års husholdningsbudget. Han har dog sat kryds i kalenderen et par dage frem.

Borgmesterens udspil er at bruge efter 50-100 millioner kroner mere på ældre, udsatte børn og unge og handicapområdet.

Udligningsreformen har gjort det muligt at skrue højere op for velfærden.

- Jeg forventer, at vi når rigtig langt den 16. for jeg har svært ved at forestille mig, at byrådet ikke vil være med til at bruge flere penge, siger Carsten Rasmussen.

Han husker med gru det modsatte scenarie, da byrådet i 2014 skulle spare 120 millioner kroner - bare for at komme i balance.

Privilegeret

Venstres gruppeformand i byrådet, Kristian Skov-Andersen, kalder det en privilegeret situation at Næstved kom så godt ud af udligningsreformen.

- Men man får ikke ekstra penge, når det går godt. Vi står over for social tilbagegang, så triumfen er begrænset, siger han.

Bekæmp usund kultur

Venstre genfremsætter ønsket om at indføre en whistleblowerordning, som giver kommunalt ansatte mulighed for anonymt at indberette fejl eller ligefrem ulovligheder.

- Vi har set eksempler på, at medarbejdere føler sig chikaneret af deres leder og ikke tør gå videre med det. Det er en usund kultur og en whistleblowerordning kan give medarbejderne det talerør, som de i dag mangler, siger Kristian Skov-Andersen.

På Venstres ønskeliste er også fortsat økonomisk støtte til Motorvej NU-lobbyen, et naturgenopretningsprojekt ved Mogenstrup Ås og at konkurrenceudsætte flere opgaver til gavn fdor det lokale erhvervsliv.