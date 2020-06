Send til din ven. X Artiklen: Mand var i livsfare efter sabelstik: Gerningsmand udvist til Libanon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand var i livsfare efter sabelstik: Gerningsmand udvist til Libanon

Næstved - 23. juni 2020 kl. 07:44 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25-årige Bashir Samir Al-Abyad fra Libanon er blevet idømt to et halvt års fængsel og udvist for bestandig til Libanon. Manden har siddet varetægtsfængslet, siden han 14. februar i år overfaldt en jævnaldrende mand med en sabel.

Den 25-årige nægtede sig skyldig og besluttede sig for at anke dommen på stedet til landretten.

Tidligere dømt Overfaldet skete på en adresse ved Birkehegnet. Ifølge den dømte skete det som følge af et slagsmål om sablen, der har en klinge på over 30 centimeter. Offeret blev stukket i maven med sablen så kraftigt, at han fik perforeret sin tyndtarm og pådrog sig livstruende skader. Han blev hastet til Slagelse Sygehus, hvor han blev opereret og dermed overlevede.

Bashir Samir Al-Abyad er flere gange tidligere blevet dømt ved de danske domstole. Næste gang, han skal møde for retten, bliver det i Østre Landsret. Der er endnu ikke sat en dato for ankesagen, men Bashir Samir Al-Abyad skal sidde fængslet, indtil sagen kan komme for landsretten.

