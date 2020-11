Mand uden kørekort måtte lade bilen stå

I forbindelse med en almindelig patrulje blev et par politibetjente i går klokken 13.40 opmærksomme på en bil, der kom kørende ad Parkvej i Næstved.

Bilen blev rutinemæssigt standset, og i bilen sad en 40-årig mand fra byen. Da betjentene bad om at se hans kørekort, havde den 40-årige imidlertid ikke noget at vise dem, for han var frakendt førerretten.