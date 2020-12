En 56-årig mand er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og for trusler. Han er varetægtsfængslet frem til 12. januar.

Mand truede med våben: Nu er han fængslet

Manden havde i telefonen truet flere navngivne personer med at komme og skyde dem. Da politiet ankom til den 56-åriges adresse, fandt politibetjentene et skarpladt haglgevær, som stod frit fremme. Derfor blev den 56-årig sigtet for både ulovlig våbenbesiddelse og for trusler.