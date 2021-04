En 42-årig mand blev tirsdag eftermiddag anholdt og sigtet for en række tyverier fra patienter på Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Mand stjal fra patienter på sygehus

Af Mia Than West

En 42-årig mand fra Lyngby blev tirsdag eftermiddag anholdt og sigtet for flere tyverier på Næstved Sygehus. Det fremgår af døgnrapporten hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet fik klokken 16.15 en anmeldelse om, at der var flere patienter på Næstved Sygehus, der havde været udsat for tyveri. Personalet havde mistanke til en yngre mand, de havde set luske omkring, og som de først troede var en pårørende.

Derfor kunne de give et godt signalement til politiet, som kort efter fandt frem til den 42-årige mand, der sad i et busskur i nærheden. Han blev anholdt og sigtet for tyverierne.