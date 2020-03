Mand stak af fra politiet - først på knallert, så til fods

Fredag eftermiddag kørte en politipatrulje på Parkvej i Næstved, da betjentene så en knallertkører, som de gerne ville tjekke. Han havde dog ikke lyst til at tale med politiet og forsvandt ad et stisystem.

Lidt senere så betjentene den samme knallert på Nygårdsvej, og føreren forsøgte at stikke af - efter at have smidt knallerten fra sig i løb. Han blev dog hurtigt standset af politiet. Det var en 19-årig mand fra Næstved, og det viste sig, at han havde 33 små poser med hver 1,2 gram hash på sig.